Міносвіти США оприлюднило відео, в якому Трамп порівнюється з Гітлером

Ролик видалили лише після коментарів від інтернет-спільноти.

Міністерство освіти Сполучених Штатів спричинило скандал, виклавши у своїх соцмережах відео, у якому президент Дональд Трамп прирівнюється до нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

Як пише Forbes, у ролику використано уривок з фільму "Темні часи", де Вінстон Черчилль говорить слова "Не можна переконувати тигра, коли твоя голова в його пащі". Одразу після цієї репліки демонструють Трампа, а у підпису до відео використано емодзі із тигром.

Проблема в тому, що слова Черчилля стосувалися Гітлера. Використана сцена з фільму описує дебати, під час яких британському прем'єру пропонували розглянути можливість переговорів з ворогом.

Очевидно, в американському Міносвіти цей контекст не зрозуміли. У коментарях до ролику користувачі мережі масово почали вказувати відомству на цю помилку. Приєдналися навіть декілька конгресменів. Зрештою відео було видалено.

Для адміністрації Трампа це вже не перший скандал, пов'язаний з нерозумним використанням відеоматеріалів у соцмережах. Свого часу сам президент оприлюднив на своїй сторінці ролик, у якому подружжя Барака Обами та Мішель Обами зображалося у вигляді мавп.