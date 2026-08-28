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У лікарні помер 89-річний король Норвегії Гаральд

"Король Гаральд мирно помер сьогодні зранку у Національній лікарні".

Зранку у лікарні помер Король Норвегії Гаральд V
Фото: Скріншот
Зранку у лікарні помер Король Норвегії Гаральд V

У віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V. Про це повідомляє норвезький королівський двір.

“Король Гаральд мирно помер у Національній лікарні у п'ятницю, 28 серпня, о 6:35 ранку”, – йдеться у заяві.

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Останніми тижнями монарх перебував у лікарні. Його лікували від гемолітичної анемії – стану, спричиненого швидким руйнуванням еритроцитів. 

Гаральд, який зійшов на престол у 1991 році, був найстаршим правлячим монархом у Європі. Його наступником V стане принц Гокон. Він автоматично стає королем Гоконом VIII і змінює батька на посаді глави держави. Роль монарха в Норвегії є здебільшого церемоніальною та представницькою, повідомляє DW.

Принц Гокон
Фото: EPA/UPG
Принц Гокон

Король Гаральд останніми роками мав багато проблем зі здоров'ям. Йому встановили кардіостимулятор, і він був змушений скоротити свою офіційну діяльність та обов'язки. У лютому цього року його госпіталізували з інфекцією та зневодненням. 

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Гаральд заявляв, що не зречеться престолу, оскільки склав довічну присягу перед парламентом.

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Принц Гокон та Король Гаральд у 2018 році
Фото: EPA/UPG
Принц Гокон та Король Гаральд у 2018 році

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