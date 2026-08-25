Поліція затримала киянина, який вкрав у сусіда сейф із грошима і закопав його в лісі

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Києві поліція повідомила про підозру чоловіку, який вкрав сейф з квартири сусіда із грошима та коштовностями на близько 2 млн грн та закопав його у лісі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До Дарницького управління поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням про крадіжку з його квартири сейфа з грошима та коштовностями. Упродовж кількох годин оперативники встановили особу порушника – 47-річного сусіда потерпілого.

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Під час досудового розслідування встановлено, що напередодні син заявника випадково залишив у салоні автомобіля сусіда рюкзак із ключами від власної квартири.

Той дочекався, поки сусіди поїдуть з дому, відчинив вхідні двері їхньої квартири і викрав сейф із грошима та коштовностями, зачинив двері, а ключі поклав назад у рюкзак. Надалі чоловік виїхав за межі міста, закопав викрадене в лісі, залишивши частину грошей.

Поліцейські розшукали та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 666 000 гривень.