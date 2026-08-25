Комітет ВР: мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно наголошує, що жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок в Україні немає.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
"Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно. Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету", – йдеться в повідомленні.
У Комітеті закликали українців не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації.
Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що вважає службу жінок важливою частиною участі суспільства у війні.
- Мобілізація жінок залишається дискусійним питанням в Україні на тлі потреби війська в особовому складі. Зараз жінки можуть служити в ЗСУ добровільно, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною або фармацевтичною освітою.
- Станом на 1 січня 2025 року понад 5 500 військовослужбовиць перебували безпосередньо на передовій. Загалом у ЗСУ служать понад 70 000 жінок.