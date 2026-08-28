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США закуплять для агентів ICE тисячі рукавичок-електрошокерів

Рукавички виглядають як звичайні патрульні, але офіцери натисканням кнопки можуть увімкнути електричний режим.

США закуплять для агентів ICE тисячі рукавичок-електрошокерів
Такі рукавиці вже використовуються в деяких в'язницях та поліцейських відділках Сполучених Штатів
Фото: Dylan Lovan/picture alliance

Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) уклала контракт на суму 16,7 мільйона доларів на закупівлю 6 тисяч пар рукавичок, які можуть завдавати ударів електричним струмом.

Про це повідомляє DW.

Рішення Міністерства внутрішньої безпеки США застосовувати ці рукавички, оприлюднене на початку серпня, спровокувало гостру критику з боку правозахисників та Демократичної партії.

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ICE вже давно осуджують через агресивні рейди та тактику. Відтоді як президент США Дональд Трамп розпочав жорстку кампанію проти нелегальних мігрантів, кілька людей загинули під час сутичок між офіцерами ICE, мігрантами та мітингувальниками. 50 людей померли, перебуваючи під вартою.

Ці суперечливі рукавички виглядають як звичайні патрульні. Однак офіцери натисканням кнопки можуть увімкнути електричний режим і завдати удару електричним струмом тому, кого ними торкнуться.

Такі рукавиці вже використовуються в деяких в'язницях та поліцейських відділках Сполучених Штатів. В ICE заявили, що офіцери використовуватимуть їх під час арештів, перевезення затриманих та придушення заворушень поза межами ізоляторів.

Раніше група американських сенаторів США закликала відмовитися від планів використання рукавичок.

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