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Протестувальники в Сеуті підпалили табір мігрантів

Відбулися сутички з поліцією.

Протестувальники в Сеуті підпалили табір мігрантів
Мешканці Сеути протестують через кризу з мігрантами у місті
Фото: EPA/UPG

Протестувальники в Сеуті підпалили табір мігрантів, відбулися сутички з поліцією, повідомляє DW.

На іспанському телебаченні показали, як група демонстрантів на пляжі кидала предмети у вогонь. Поліція відтіснила протестувальників, а мігранти відійшли до пірса.

Учора близько 70 осіб напали на військовий транспортний засіб, закидаючи його камінням та іншими предметами, повідомив агентству AFP речник поліції в Сеуті.

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Місцеві протестувальники намагалися перешкодити транспортним засобам Червоного Хреста дістатися пляжу, щоб роздати їжу мігрантам. Люди, розмахуючи іспанськими прапорами, вигукували: “Вони повинні піти” та “Геть Червоний Хрест”.

У липні понад 70 000 мігрантів нелегально в'їхали до Сеути, сподіваючись потрапити на материкову частиу Європи.

Бльшість із них вже повернулася до Марокко, але кілька тисяч залишаються в Сеуті, живучи на вулицях або на пляжах. Серед них є багато неповнолітніх. Уряд у Мадриді каже про 7 тисяч, а вдала Сеути заявляє про щонайменше 10 тисяч. Населення Сеути становить близько 84 000 осіб.

Раніше стало відомо, що іспанські імміграційні посадовці розробили план переведення приблизно 500 особливо вразливих дітей без супроводу дорослих з Сеути до материкової частини країни.

У серпні сталася друга спробу прориву у Сеуту, але значно менших мастштабів. Влада Марокко тоді затримала 111 мігрантів, більшість затриманих – громадяни країн Африки на південь від Сахари.

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