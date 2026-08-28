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​Біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно: президент заявив про можливий удар

Усіх членів екіпажу врятували.

​Біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно: президент заявив про можливий удар
Ілюстративне фото
Фото: News.ro

У Чорному морі біля узбережжя Румунії загорілося і згодом затонуло торговельне судно. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що судно, ймовірно, було уражене, однак наразі невідомо, хто і чим міг завдати удару.

Про це пишуть Reuters та News.ro.

Інцидент стався ввечері 27 серпня в економічній зоні Румунії, приблизно за 20 морських миль на південний схід від Сфинту-Георге. Близько 19:00 румунські прикордонники отримали повідомлення про пожежу на борту судна.

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На допомогу направили катер берегової охорони. Під час рятувальної операції екіпаж іншого торговельного судна повідомив, що у воді перебувають люди. Усіх 12 членів екіпажу вдалося врятувати. 

За даними голови Вільної профспілки моряків Румунії Адріана Міхелціою, на борту перебували вісім громадян України та четверо громадян Азербайджану. Судно ходило під прапором Домініканської Республіки та перевозило цукор. За його словами, небезпечних або легкозаймистих матеріалів на борту не було.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що судно "було уражене" і, схоже, затонуло. Водночас він наголосив, що наразі невідомо, хто стоїть за можливим ударом.

"Буде проведено розслідування, це встановлять. Не варто займатися спекуляціями", – сказав Дан.

  • 26 серпня на пляжі курортного селища Олімп у Румунії виявили уламок безпілотника, який винесло на берег хвилями. Після перевірки фахівці встановили, що частина безпілотника містить вибухову речовину, тому провели контрольований підрив. 
  • За день до цього ще один фрагмент дрона море винесло до узбережжя Констанци – його виявили біля міського казино. За попередньою оцінкою, вибухонебезпечних елементів у ньому не було.
  • Також 20 серпня румунський F-16 знищив морський дрон у Чорному морі. Безпілотник перебував в економічній зоні Румунії за 80 морських миль від Констанци. Попередньо, він не був українським, заявили у Міноборони Румунії.
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