ЄП: Рада ЄС 1 вересня розгляне результати скринінгу двох кластерів для України і Молдови

Це рішення розпочне формальний процес підготовки до їхнього відкриття.

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Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 1 вересня, поновить підготовку до відкриття перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови, передає «Європейська правда».

Першим питанням порядку денного робоча група розгляне та затвердить результати скринінгу цих кластерів.

Це рішення розпочне формальний процес підготовки до їхнього відкриття.