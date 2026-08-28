ЄП: Рада ЄС 1 вересня розгляне результати скринінгу двох кластерів для України і Молдови

Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 1 вересня, поновить підготовку до відкриття перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови, передає «Європейська правда».
Першим питанням порядку денного робоча група розгляне та затвердить результати скринінгу цих кластерів.
Це рішення розпочне формальний процес підготовки до їхнього відкриття.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно заявив, що його країна готова допомагати нашій державі на шляху до членства в ЄС, але виступає проти будь-якого прискорення цього процесу.
- Раніше прем'єр Ірландії повідомив, що до кінця року в ЄС прагнуть відкрити всі кластери вступних переговорів з Україною.