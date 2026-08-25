​Фіцо: Словаччина не підтримає прискореного вступу України до ЄС, але готова поділитись досвідом

Словацький глава уряду вважає, що жодних винятків на шляху до Євросоюзу Україні робити не можна.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова допомагати Україні на шляху до членства в Європейському Союзі, але виступає проти будь-якого прискорення цього процесу.

Про це Фіцо сказав 25 серпня у Братиславі під час спільної заяви з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, інформує Інтерфакс-Україна.

За словами словацького прем’єра, Україна має пройти всі необхідні процедури та виконати ті самі умови, що й інші країни-кандидати. Фіцо вважає неприйнятним надання Києву винятків або спрощень під час вступу до ЄС.

"Країни мають право бути членами Європейського Союзу за умови, що вони виконають усі умови, тобто жодних винятків, жодних спрощень, і це також стосується України", – сказав він.

Фіцо також заявив, що Україна не повинна отримати можливість випередити в процесі євроінтеграції інші держави-кандидати, зокрема Чорногорію. Водночас Словаччина, за словами прем’єра, готова передати Україні власний досвід проходження шляху до членства в ЄС. Окремо він висловив підтримку євроінтеграції Сербії.