Кількість жертв внаслідок повені у Непалі й Тибеті перевищила 500 (оновлено)

Попередньо, у Тибеті та Непалі разом зникло майже 1500 людей.

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Наслідки повені у Непалі, 27 серпня 2026 року

Станом на день 28 серпня внаслідок повені та зсувів ґрунту в Непалі загинули не менше 538 людей. У Китаї заявили про п'ятьох загиблих. Оновлені дані наводить CBS News.

Понад 900 осіб з боку Катманду станом на ранок вважалися зниклими безвісти, повідомляло BBC з посиланням на поліцію Непалу.

Уряд Непалу повідомив про 537 іноземних громадян, з якими не було зв'язку з моменту повені. У цьому списку 178 громадян Індії, 65 американців, 53 українці (за даними українського МЗС – 56), 51 малайзієць, 33 австралійці та 33 громадяни Великої Британії.

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Непальська армія заявила про порятунок 900 людей з найбільш постраждалих районів, серед них 119 туристів.

Повідомляється, що у Тибеті загинули троє людей, ще понад 550 вважаються зниклими безвісти.

Китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило водночас, що влада евакуювала з Тибету 555 туристів.

Поки невідомо, чи дані Тибету та Непалу накладаються.

З моменту руйнівної раптової повені минуло понад 48 годин.

Зазначимо, рятувальну операцію призупиняли через загрозу прориву ноутвореного озера, де стрімко піднімався рівень води.

Державні медіа писали, що стався “перелив”, і вода вже почала поступово витікати.