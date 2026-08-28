У США федеральна суддя визнала незаконним внесення Anthropic до “чорного списку” Пентагону

Суддя вважає, що уряд показово хотів покарати кампанію після того, як вона відмовилася надати військовим необмежений доступ до своїх технологій

Окружна суддя Каліфорнії Ріта Лін ухвалила рішення на користь AI-компанії Anthropic у суперечці з Пентагоном щодо внесення її до списку “ризиків для ланцюга постачання”, повідомляє DW.

Суддя дійшла висновку, що внесення компанії до цього списку було спробою уряду показово покарати Anthropic після того, як компанія відмовилася надати військовим необмежений доступ до своїх технологій та розкритикувала використання штучного інтелекту Міністерством оборони.

Лін зазначила у рішенні, що “порожні посилання на національну безпеку – це не карт-бланш для покарання та помсти критикам уряду”.

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Вона підкреслила, що дії уряду були мотивовані бажанням “показово покарати Anthropic за “зухувалу” критику і немає обґрунтованих підставами вважати, що компанія справді саботуватиме власну модель.

У своєму рішенні суддя Лін написала, що ні Конституція США, ні федеральний закон, на який посилався уряд, не дозволяють їм "накладати масштабні покарання, які грунтуються переважно на критиці Anthropic поглядів Адміністрації”. Лін тимчасово заблокувала рішення Пентагону про визнання компанії "ризиком для ланцюга постачання" і зупинила виконання директиви президента Дональда Трампа в соцмережах, яка зобов'язувала всі федеральні агентства припинити використання технологій Anthropic та її чат-бота Claude.

Речник Anthropic привітав рішення судді, заявивши: “Ми далі зосереджені на продуктивній співпраці з урядом задля використання ШІ для національної безпеки, щоб усі американці отримували користь від цієї технології”.

Більше про суперечку Anthropic та американського уряду

Суперечка між компанією, що базується в Сан-Франциско, та урядом спалахнула в лютому, коли президент Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет звинуватили Anthropic у загрозі національній безпеці після того, як компанія відмовилася дозволити необмежене військове використання своїх технологій.

У лютому генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявив, що компанія не буде свідомо надавати продукт, який наражає на небезпеку американських військових та цивільних осіб. За його словами, штучний інтелект недостатньо надійний для використання в повністю автономних системах озброєння. Він також висловив стурбованість щодо використання технології для масового спостереження.

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У березні Пентагон заявив, що Anthropic є “ризиком для ланцюга поставок”. Компанія подала до суду через це рішення і поскаржилися на “незаконну кампанію помсти”, наголосивши, що це рішення матиме негативні наслідки для її бізнесу й за межами оборонних угод.

Тоді ж Трамп наказав усім урядовим установам США припинити використання технологій Anthropic, назвавши її “ультралівою компанією”, яка “вийшла з-під контролю”. Гегсет зі свого боку заявив, що компанії, які розраховують на оборонні контракти, будуть змушені розірвати бізнес-зв'язки з Anthropic.

Невдовзі після цього OpenAI, основний конкурент Anthropic у технологічній галузі та розробник ChatGPT, уклав власну угоду про співпрацю з Пентагоном.