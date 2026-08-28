Уряд запустив механізм підтримки науки й технологічного бізнесу для оборони та економіки

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Уряд вперше запустив механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки.

Як пише Урядовий портал, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, на механізми підтримки спрямовують 100 млн грн. Пріоритетом є безпека й оборона, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, ІТ та робототехніка.

Він додав, що принцип простий: команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення під конкретні технологічні та виробничі потреби компаній. Держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєкту залежно від розміру бізнесу, решту – компанія-замовник.

«Наше завдання — створити більше можливостей, щоб українські дослідження і розробки працювали на оборону, економіку, а бізнес отримував необхідні технологічні рішення в Україні», – зазначив Сергій Корецький.