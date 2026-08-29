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Трамп заявив про "найбільшу нафтову угоду в історії" з Венесуелою

Розробка родовищ дозволить потенційно отримати 65 мільярдів барелів.

Трамп заявив про "найбільшу нафтову угоду в історії" з Венесуелою
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що набуває чинності нова нафтова угода між Америкою та Венесуелою, яку глава держави охарактеризував як "найбільшу в історії".

Як пише Assosiated Press, йдеться про розробку 17 родовищ чорного золота, які мають потенціал видобутку у 65 мільярдів барелів. Венесуельська влада стверджує, що нові нафтові домовленості принесуть бюджету країни понад 200 мільядів доларів у вигляді податків та ще половину цієї суми як інвестиції.

Тимчасова президентка Венесеули Делсі Родрігес надала приватній компанії, яка перебуває у взаємодії з Вашингтоном, права використовувати родовища упродовж наступних 100 років.

Ціни на паливо є однією з головних проблем адміністрації Дональда Трампа перед осінніми проміжними виборами. На тлі війни в Ірані і обмеженого трафіку суден в Ормузькій протоці республіканець відчайдушно шукає способи знизити вартість бензину. 

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