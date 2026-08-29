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У зоні стихійного лиха в Непалі і Тибеті зв'язку немає з 56 українцями. Інформація про зростання кількості не підтвердилася

МЗС, Департамент консульської служби і посольства України в Китаї та Індії моніторять ситуацію. 

У зоні стихійного лиха в Непалі і Тибеті зв'язку немає з 56 українцями. Інформація про зростання кількості не підтвердилася
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Станом на 10:30 29 серпня з 56 українцями в зоні стихійного лиха в Непалі і Тибеті втрачено зв'язок у зоні повені в прикордонні Непалу і Тибету. За уточненою інформацією від МЗС, попередні дані про 64 зниклих не підтвердилися: поліція Непалу надала це число, однак згодом з'ясувалося, що вісім людей, що реєструвалися для подорожі, не приїхали. 

Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає. Про це повідомили в МЗС України. 

Там зазначили, що департамент консульської служби МЗС підтримує постійний звʼязок з рідними, а посольства України в Індії та КНР, почесний консул України в Непалі перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою та службами, що проводять пошуки, туроператорами, іноземними партнерами. Група консульських посадовців посольства України в Індії перебуває в Непалі. 

Пошуково-рятувальні операції проводять щоденно з раннього ранку. Туман ускладнює використання авіації, тож її застосовують лише в першій половині дня. Вчора рятувальні роботи тимчасово призупинялися через високий ризик прориву завального озера у Тибеті, проте після фіксації поступового контрольованого витоку води пошук відновили на воді, суходолі та з повітря. З китайського боку до найбільш постраждалої центральної частини КПП «Чжирон» дісталися професійні пожежно-рятувальні групи. Загалом залучено понад 2 000 людей та понад 300 одиниць техніки, ситуацію координує керівництво КНР. 

Автомобільний доступ до епіцентру залишається заблокованим через масштабні руйнування дорожнього полотна. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. 

«За ініціативи посольства України в Індії через компетентні органи Непалу до компанії-оператора пристроїв із функцією геолокації, які мали при собі деякі громадяни України, направлено запити лінією Інтерполу. Отримано дані про останні зафіксовані перед ударом стихії координати. Компанія продовжує спроби встановити актуальне місцезнаходження пристроїв для сприяння пошукам», – повідомили в МЗС. 

  • Станом на ранок 29 серпня підтверджено загибель 633 людей в Непалі і Тибеті, зниклими є ще понад 3000. Непал повідомив про понад 620 жертв з його боку. Китай підтвердив смерті семи людей. 
  • Повінь у регіоні триває з 26 серпня. Рятувальні роботи ускладнені. 
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