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Німеччина готується звинуватити Росію в атаці дрона у Лейпцигу і ввести нові санкції

Офіційно про це можуть оголосити на початку наступного тижня під час зустрічі голів МЗС країн ЄС в Ірландії.

Німеччина готується звинуватити Росію в атаці дрона у Лейпцигу і ввести нові санкції
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується офіційно покласти на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотника в аеропорту Лейпцига.

Берлін також планує оголосити про санкції проти російських структур, які будуть збігатися з розробкою нового санкційного пакета на рівні Євросоюзу, пише Politico

Офіційно про це можуть оголосити на початку наступного тижня під час зустрічі голів МЗС країн ЄС в Ірландії.

За даними ЗМІ, замість вислання дипломатів Німеччина розглядає рішучіші кроки — посилення санкцій або розширення постачання зброї Україні. 

Тим часом у ЄС готують масштабний пакет санкцій, який передбачає обмеження проти близько 800 фізичних і 800 юридичних осіб з Росії, а також поновлення дискусій щодо використання заморожених російських активів.

  • Днями американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ. Фахівці з’ясували, що структура БпЛА і встановлена на ньому вибухівка характерні для російської сторони.
  • Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
  • Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
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