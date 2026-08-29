Німеччина готується звинуватити Росію в атаці дрона у Лейпцигу і ввести нові санкції

Офіційно про це можуть оголосити на початку наступного тижня під час зустрічі голів МЗС країн ЄС в Ірландії.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується офіційно покласти на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотника в аеропорту Лейпцига.

Берлін також планує оголосити про санкції проти російських структур, які будуть збігатися з розробкою нового санкційного пакета на рівні Євросоюзу, пише Politico.

Офіційно про це можуть оголосити на початку наступного тижня під час зустрічі голів МЗС країн ЄС в Ірландії.

За даними ЗМІ, замість вислання дипломатів Німеччина розглядає рішучіші кроки — посилення санкцій або розширення постачання зброї Україні.

Тим часом у ЄС готують масштабний пакет санкцій, який передбачає обмеження проти близько 800 фізичних і 800 юридичних осіб з Росії, а також поновлення дискусій щодо використання заморожених російських активів.