Його фірма Dolomit Kft. продавала матеріали для будівництва за цінами, які суттєво перевищували ринкові.

Правоохоронці органи розпочали розслідування за підозрою у зловживанні довірою через угоди між компаніями батька прем'єр-міністра Угорщини Ґьожо Орбана і бізнесмена Льоринца Месароша.

Слідчі з'ясовують, чи справді компанія Dolomit Kft., яка належить батьку Орбана, продавала каміння за завищеними цінами фірмі V-Híd для розширення автомагістралі М1, пише Telex.

Проєкт із розширення траси виконує V-Híd, що входить до групи компаній Месароша. Замовником виступає компанія MKIF, яка виграла державну концесію на обслуговування автомагістралей і отримує на це значні кошти з державного бюджету.

Приводом для розслідування стала заява ексдепутата Акоша Хадхазі, який опублікував дані про те, що Dolomit Kft. продавала матеріали для будівництва за цінами, які суттєво перевищували ринкові. За його інформацією, деякі позиції коштували вдвічі дорожче за офіційний прайс-лист компанії.

Після цього організація Transparency International звернулася до поліції із заявою про злочин. Представники організації зазначили, що закупівля матеріалів за державні кошти за завищеними цінами завдає збитків бюджету країни. Загалом фірми родини Орбана за минулий рік отримали прибуток у розмірі 3 млрд форинтів, більшу частину з яких власники виплатили собі у вигляді дивідендів.