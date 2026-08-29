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У Нідерландах попередили про смертельну небезпеку пігулок екстазі у формі голови Трампа

Точна кількість таких пігулок у обігу наразі невідома, проте їх вже зафіксували у кількох пунктах тестування.

У Нідерландах попередили про смертельну небезпеку пігулок екстазі у формі голови Трампа
Нідерланди
Фото: euractiv.com

Нідерландський інститут дослідження наркотиків та залежностей Trimbos видав офіційне застереження щодо пігулок екстазі, які мають форму голови президента США Дональда Трампа

Дослідники закликають у жодному разі не вживати ці таблетки, оскільки вони несуть потенційно смертельну загрозу, передає Politico.

Препарат випускають у різних кольорах, він відтворений у формі голови американського президента і має штампи «Trump» і «NL». Представниця інституту повідомила, що точна кількість таких пігулок у обігу наразі невідома, проте їх вже зафіксували у кількох пунктах тестування наркотиків.

Фахівці виявили, що таблетки містять надзвичайно високу дозу речовини ПММА (параметоксиметамфетамін). На відміну від звичайного МДМА, ПММА набагато небезпечніший для життя. Через кілька годин після прийому у людини можуть раптово виникнути нудота, прискорене серцебиття, судоми і критичне підвищення температури тіла. Це призводить до сильного перегріву організму із можливим летальним наслідком.

Наразі випадків смерті чи серйозних отруєнь серед ймовірних споживачів не зафіксували.

До речі, раніше тестувальники виявляли таблетки у формі логотипів Супермена і марок авто.

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