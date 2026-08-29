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В італійській Кремоні пронісся смерч та випав град: десятки людей постраждали

Регіональна влада проситиме уряд оголосити надзвичайний стан.

В італійській Кремоні пронісся смерч та випав град: десятки людей постраждали
Негода у Кремоні
Фото: ANSA

Італійське місто Кремона зазнало значних руйнувань через смерч із градом. За медичною допомогою звернулися 43 людини, чотирьох із них госпіталізували.

Про це пише ANSA.

Негода тривала близько 10 хвилин, однак за цей час пошкодила десятки житлових будинків і громадських споруд. Щонайменше вісім родин через руйнування були змушені залишити свої домівки. Стан інших будівель ще мають перевірити фахівці.

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Найбільше постраждав історичний центр міста. Пошкоджено щонайменше десять церков, зокрема кафедральний собор. У мерії обвалилася верхня частина вежі. По місту повалені сотні дерев, а град пошкодив  автомобілі. Про руйнування повідомляють численні підприємства та фермерські господарства.

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Регіональна влада Ломбардії має намір звернутися до уряду з проханням оголосити надзвичайний стан у постраждалих від негоди районах. Йдеться, зокрема, про провінції Кремона, Мантуя, Бергамо та Павія. Раніше аналогічне звернення вже подавали через збитки від негоди, яка охопила регіон із 20 серпня.

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