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Відповідь Трампу: у Канаді встановили величезний знак “Озеро Онтаріо”

“Задовго до президента Трампа це озеро називалося озером Онтаріо. Ще довго після того, як президента Трампа не стане, воно все ще називатиметься озером Онтаріо”.

Відповідь Трампу: у Канаді встановили величезний знак “Озеро Онтаріо”
Фото: City News

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд відповів президенту США Дональду Трампу, встановивши на канадському березі великий знак із написом: “Озеро Онтаріо. Зараз і назавжди”.

Про це повідомляє BBC.

У четвер Трамп підписав указ про зміну назви озера на “Америка” та поділився серією відео, створених штучним інтелектом, про озеро, яке розташоване в обох країнах.

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“Задовго до президента Трампа це озеро називалося озером Онтаріо. Ще довго після того, як президента Трампа не стане, воно все ще називатиметься озером Онтаріо”, – сказав Форд.

Конфлікт спалахнув після провалу торговельних переговорів між країнами. США запровадили нові 50% мита на канадські товари обсягом 20 мільярдів доларів. Наступного місяця Канада введе дзеркальні мита на таку ж суму.

Зазначимо, підписуючи указ про перейменування на озеро Америка, Трамп заявив, що це рішення набирає чинності негайно. Хоча президент США має широкі повноваження щодо офіційних назв географічних об'єктів у своїй країні, інші держави не зобов'язані їх визнавати. Канадська влада це рішення Трампа відкинула.

Фото: EPA/UPG

У суботу Трамп також опублікував у соціальних мережах кілька відео, створених штучним інтелектом, на одному з яких він штовхає ногою знак на озері Онтаріо та замінює його на знак з написом: “Ласкаво просимо до озера Америка”. На іншому відео зображено зграю канадських гусей з волоссям президента США та гвинтівками, які патрулюють берегову лінію водойми.

Форд сказав, що Трамп перейменував озеро, бо йому “не подобалося, що Онтаріо та Канада відстоюють свої права”.

“Про всяк випадок, якщо президент Трамп чи хтось інший забуде, ми встановили цей знак, щоб нагадати їм, що це озеро Онтаріо, зараз і назавжди”, – сказав посадовець.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні раніше відреагував на суперечку словами: “усе треба називати своїми іменами, а це озеро називається озером Онтаріо – сьогодні і назавжди”.

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