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Ісландці на референдумі не підтримали відновлення переговорів про вступ до ЄС

Остаточних результатів ще немає. 

Ісландці на референдумі не підтримали відновлення переговорів про вступ до ЄС
Фото: З відкритих джерел

Ісландці на референдумі проголосували за те, щоб залишитися поза межами Європейського Союзу.

Про це повідомив у неділю суспільний мовник RUV

За попередніми результатами, не підтримують вступ до Євросоюзу понад 52% людей. Наразі ще очікують на результати Південно-Західного округу. Однак, як пише видання, це cуттєво не вплине на остаточні цифри. 

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Причиною затримки є те, що підрахунок голосів у Коупавогюрі не збігся, і тому усе довелося підраховувати повторно.

Уряд Ісландії представляв свій план щодо членства як момент «зараз або ніколи». У серпні прем'єр-міністерка Кріструн Фростадоуттір заявила виборцям, що негативний результат поставить крапку в усіх спекуляціях щодо членства країни в ЄС.

Прихильники вступу до ЄС заявляли, що членство могло б сприяти зниженню високих процентних ставок і забезпечити більшу безпеку у світі.

Прихильники голосування проти, своєю чергою, стверджували, що членство в ЄС загрожуватиме суверенітету Ісландії та її рибальським водам.

Ісландія вперше подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, коли фінансова криза вдарила по невеликій та вразливій економіці країни.

У 2013 році уряд, налаштований євроскептично, припинив переговори про вступ.

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