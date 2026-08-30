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У Німеччина внаслідок атаки з ножем на залізничному вокзалі померла жінка

Нападника затримали після інциденту.

У Німеччина внаслідок атаки з ножем на залізничному вокзалі померла жінка
Фото: Фото з відкритих джерел

На півдні Німеччина внаслідок атаки з ножем померла британка, повідомляє BBC.

На 31-річну жінку напали на станції в Розенгаймі, Баварія вночі.

Її доставили до лікарні, де вона померла внаслідок тяжких травм, деться у заяві баварської поліції.

Офіцери заарештували 27-річного німця на місці події одразу після інциденту. Мотив нападу розслідуються, поліція розшукує свідків.

Розенгайм – одне з найбільших міст Верхньої Баварії та жвавий залізничний вузол для пасажирів, які подорожують до австрійських міст, зокрема Відня, Зальцбурга та Інсбруку.

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