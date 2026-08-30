Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), 7 липня 2026 року.

Роботи із ліквідації наслідків російського удару по селу Мила на Київщині тривають безперервно. Кількість загиблих людей зросла до 38. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх шукають, а 20 мешканців, зокрема дві дитини, постраждали.

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.

«Безперервно тривають роботи в селі Мила на Київщині з ліквідації наслідків російського удару. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС – виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно», – йдеться у його повідомленні.

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Цими днями також багато тривог у Києві та інших регіонах через російські реактивні дрони, вони влучали по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Загалом лише за цей тиждень росіяни випустили майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику.

Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини.

«На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть. Дякуємо кожному, хто допомагає посилювати ППО України і наш захист», – зазначив президент.