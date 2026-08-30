На фронті за добу зафіксували 221 зіткнення

Сили оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

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Розпочалася 1649-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Найбільше боїв пройшло на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 3138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 60 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Нескучне, Кореньок, Потапівка, Мала Корчаківка, Волфине, Атинське, Сопич, Бачівськ, Товстодубове Сумської області; Лісківщина Чернігівської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано п’ять боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 167 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Графське, Чугунівка, Озерне, Хатнє та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулися дві наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Радьківка та Подоли.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували в районах Новоселівки, Чернещини та неподалік Лимана й Діброви.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та в бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Торецьке, Софіївка та в бік Миколайпілля й Кучерів Яру.

Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новий Донбас та в районах населених пунктів Удачне, Горіхове й Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки в бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка, Калинівське, Нове Запоріжжя, Маліївка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Павлівки й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.