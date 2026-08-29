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Від початку доби 29 серпня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Російські війська завдали трьох ракетних та 47 авіаційних ударів, застосувавши три ракети й 195 керованих авіабомб. Також окупанти використали 7182 дрони-камікадзе та здійснили 2305 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільш інтенсивні бої тривали на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 19 атак росіян. Ворог штурмував у районах Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Русиного Яру та намагався просунутися у бік Миколайпілля. Ще два боєзіткнення тривали.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 17 атак. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Білицького, Шевченка, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Новопідгородного, а також поблизу Удачного та Новомиколаївки. Два бої продовжувалися.

За попередніми даними, на Покровському напрямку за добу українські військові ліквідували 50 російських окупантів і ще 10 поранили. Знищено сім одиниць автомобільної техніки, спеціальний засіб, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів і 25 укриттів особового складу противника.

Крім того, українські військові пошкодили дві одиниці автомобільної техніки, три гармати, чотири пункти управління БпЛА та 92 укриття росіян. Також знищено або подавлено 323 безпілотники різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п'ять разів атакували українські позиції поблизу Графського, Чугунівки, Хатнього та Стариці. Дві штурмові дії тривали станом на 22:00.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак у районі Новоселівки та неподалік Лиману й Діброви. Один бій ще тривав. На Слов'янському напрямку українські військові зупинили чотири спроби росіян просунутися поблизу Кривої Луки, Різниківки та у напрямку Оріхуватки. Ще одне боєзіткнення продовжувалося.

На Куп'янському напрямку ворог провів одну наступальну дію у бік Радьківки. На Олександрівському напрямку росіяни атакували один раз у напрямку Березового.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили шість атак противника у напрямку Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного та Новоселівки. На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби російських військ просунутися поблизу Малої Токмачки.

Водночас на Краматорському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксували одну атаку росіян та один авіаційний удар із застосуванням двох авіабомб.