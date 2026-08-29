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У МАГАТЕ попередили про ризик повного знеструмлення ЗАЕС приблизно за 10 днів

Станція втратила зв’язок із єдиною лінією зовнішнього живлення, що залишилась.

У МАГАТЕ попередили про ризик повного знеструмлення ЗАЕС приблизно за 10 днів
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень не має зовнішнього електроживлення та забезпечує критично важливі системи за допомогою аварійних дизель-генераторів. За оцінкою МАГАТЕ, наявного на станції запасу пального вистачить приблизно на 10 днів.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

ЗАЕС втратила зв'язок із єдиною лінією зовнішнього живлення, що залишалася, – "Феросплавна-1" – 20 серпня через військову активність на північному березі Дніпра. Відтоді дизель-генератори забезпечують, зокрема, роботу насосів, необхідних для охолодження шести реакторів і басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива.

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Представники МАГАТЕ цього тижня перевірили більшість із 20 дизель-генераторів на майданчику та оцінили рівень пального. На 29 серпня станція повідомила, що має запас приблизно на 10 днів – це мінімальний нормативний рівень. Постачання дизпалива ускладнює військова активність поблизу станції. Востаннє паливо до зовнішнього сховища ЗАЕС доставляли у березні. Наступну поставку, заплановану на травень, відклали через часті бойові дії в районі.

 "Без відновлення зовнішнього електропостачання або додаткових поставок дизельного пального найближчим часом станція може зіткнутися з повним знеструмленням приблизно через десять днів", – заявив Гроссі.

МАГАТЕ намагається домовитися про локальне припинення вогню, яке дозволило б провести ремонт лінії "Феросплавна-1" та відновити зовнішнє живлення. 

До початку повномасштабної війни ЗАЕС мала доступ до десяти зовнішніх ліній електропередач .Водночас ситуація навколо станції залишається небезпечною. Представники МАГАТЕ повідомляють про вибухи та іншу військову активність поблизу ЗАЕС.

  • Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада. Окупанти неодноразово застосовували зброю поблизу атомної станції.
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