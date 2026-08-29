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Поліція перевірить версію про можливе підкидання наркотиків у авто Ширшина

Експертиза, що саме знайшли у машині, досі триває.

Поліція перевірить версію про можливе підкидання наркотиків у авто Ширшина
Олександр Ширшин
Фото: скриншот відео

Поліція поки не планує затримувати військовослужбовця Олександра Ширшина та не повідомляла йому про підозру у справі. Слідчі, зокрема, перевірятимуть його заяву про те, що заборонені речовини могли підкинути до автомобіля.

Про це "Суспільному. Харків" повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Андрій Шарнін.

За його словами, правоохоронці отримали від Військової служби правопорядку інформацію про можливе перевезення наркотиків автомобілем, який нібито мав використовуватися для подальшого збуту у військових частинах. Поліції передали марку машини та державний номер. Водночас номер, за даними реєстру, не відповідав зазначеній марці автомобіля.

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Автомобіль Ширшина зупинили 28 серпня у Харкові. Під час огляду правоохоронці вилучили чотири згортки з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, а також кілька невеликих пакунків, перемотаних синьою та чорною ізоляційною стрічкою.

Що саме містять вилучені речовини, наразі не встановлено – експертиза ще триває. Слідчі також перевірятимуть, чи залишилися на згортках відбитки пальців, звідки вони могли походити та хто мав до них доступ.

Контекст

Ширшин стверджує, що наркотики йому підкинули. Військовий заявив, що ніколи не вживав наркотиків і не займався їхнім збутом. Він повідомив, що здав необхідні аналізи та надав правоохоронцям пояснення.

Військовослужбовець також розповів, що приблизно за тиждень до інциденту почав помічати проблеми із сигналізацією автомобіля. Після консультацій із фахівцями він припустив, що машину могли намагатися зламати.

Також Ширшин зазначив, що у березні до його житла виламали двері, при цьому з будинку нічого не взяли. Він звернувся до поліції, але про рух справи інформації немає. У червні була повторна спроба проникнення до житла.

  • Олександр Ширшин – офіцер управління 16-го армійського корпусу, колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". У травні 2025 року він подав рапорт на звільнення та публічно заявив про невиправдані рішення командування, які призводили до втрат військовослужбовців на Курському напрямку. Після цього Генштаб створив комісію для перевірки озвучених ним обставин.
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