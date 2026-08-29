Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок удару і детонації у Бучанському районі загинули 37 людей (оновлено)

Ще четверо людей зникли безвісти.

Внаслідок учорашнього російського удару по Бучанському району загинули 37 людей, повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко. Кількість може бути не остаточною.

Міноборони заявило, що двох людей досі намагаються знайти під завалами.

Поранення отримали 42 людини, зокрема чотири дитини. Сімох людей довелося ушпиталювати, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. 

Реклама

Пошкоджено близько 50 житлових будинків. 

«З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку», – сказав Ткаченко. 

Мешканці пошкоджених будинків можуть звернутися до штабу по допомогу з тимчасовим розселенням. 

«Станом на зараз на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території», – додав голова ОВА. 

Оновлення. Станом на 18:00 29 серпня Національна поліція України підтвердила кількість загиблих – 37. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Травмувалися 19 людей, серед них двоє дітей, двоє поліцейських і працівники ДСНС. Потерпілим надають медичну допомогу.

Внаслідок удару в районі пошкоджено близько 130 житлових будинків, 18 автомобілів, два гаражі та низку цивільних об’єктів – магазини, автозаправні станції, підприємство, пансіонат, складські й інші приміщення. Три домоволодіння знищені повністю.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies