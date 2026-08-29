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Внаслідок учорашнього російського удару по Бучанському району загинули 37 людей, повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко. Кількість може бути не остаточною.

Міноборони заявило, що двох людей досі намагаються знайти під завалами.

Поранення отримали 42 людини, зокрема чотири дитини. Сімох людей довелося ушпиталювати, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Пошкоджено близько 50 житлових будинків.

«З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку», – сказав Ткаченко.

Мешканці пошкоджених будинків можуть звернутися до штабу по допомогу з тимчасовим розселенням.

«Станом на зараз на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території», – додав голова ОВА.

Оновлення. Станом на 18:00 29 серпня Національна поліція України підтвердила кількість загиблих – 37. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Травмувалися 19 людей, серед них двоє дітей, двоє поліцейських і працівники ДСНС. Потерпілим надають медичну допомогу.

Внаслідок удару в районі пошкоджено близько 130 житлових будинків, 18 автомобілів, два гаражі та низку цивільних об’єктів – магазини, автозаправні станції, підприємство, пансіонат, складські й інші приміщення. Три домоволодіння знищені повністю.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України