Військові і правоохоронні органи мають все необхідне для проведення розслідування трагедії в с. Мила Бучанського району Київщини.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Ми говорили з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – все, що необхідно для розслідування, у них є», - зазначив глава держави.
За його словами, весь день були доповіді про детонацію боєприпасів.
«Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб», - розповів Зеленський.
- 28 серпня ввечері внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київщини загорілися складські приміщення. Також почалася детонація.
- Станом на 14.50 29 серпня Міноборони повідомило про 37 загиблих.
- Відомство заявило, що керівники Сил безпеки та оборони і ОПК мають провести аудит місць розміщення зброї і боєприпасів.