Військові і правоохоронні органи мають все необхідне для проведення розслідування трагедії в с. Мила Бучанського району Київщини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми говорили з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – все, що необхідно для розслідування, у них є», - зазначив глава держави.

За його словами, весь день були доповіді про детонацію боєприпасів.

«Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб», - розповів Зеленський.