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Зеленський про трагедію в Бучанському районі: ОГП, МВС, СБУ і ЗСУ мають все необхідне для розслідування

«Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно», - наголосив глава держави.

Зеленський про трагедію в Бучанському районі: ОГП, МВС, СБУ і ЗСУ мають все необхідне для розслідування
детонація в с. Мила на Київщині
Фото: скриншот відео

Військові і правоохоронні органи мають все необхідне для проведення розслідування трагедії в с. Мила Бучанського району Київщини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми говорили з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – все, що необхідно для розслідування, у них є», - зазначив глава держави.

За його словами, весь день були доповіді про детонацію боєприпасів.

«Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб», - розповів Зеленський.

  • 28 серпня ввечері внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київщини загорілися складські приміщення. Також почалася детонація.
  • Станом на 14.50 29 серпня Міноборони повідомило про 37 загиблих.
  • Відомство заявило, що керівники Сил безпеки та оборони і ОПК мають провести аудит місць розміщення зброї і боєприпасів.
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