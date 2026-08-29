Ширшин заявив, що за ним стежили і кілька разів намагалися вдертися до житла

Військовий повідомив, що звертався до поліції, але поки що результату це не дало.

Військовослужбовець, офіцер управління 16 армійського корпусу Олександр Ширшин заявив, що до того, як у його авто підкинули наркотики, за ним стежили. За його словами, в березні до його житла виламали двері, при цьому з будинку нічого не взяли. Він звернувся до поліції, але про рух справи інформації немає.

У червні була повторна спроба проникнення до житла. Встановлені після першого випадку камери відеоспостереження зафіксували двох людей, повідомив Ширшин у дописі в Facebook.

«Також неодноразово помічав, що за мною стежать, в т.ч. на машинах. Більшість номерів цих машин були прикриттям і не билися по базі. Повторно здійснив звернення до поліції, виклав вищеописані події і вимагав забезпечити охорону. Відповідь була проста: ми перевіримо правдивість вашого клопотання і тоді вирішимо, що робити», – сказав військовий.

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Після того, як Ширшин публічно коментував злочини в окремих штурмових полках, він отримав попередження від «близьких і не дуже» людей про можливі ризики такої позиції.

Окремо військовий прокоментував учорашню перевірку його машини поліцією, в результаті якої знайшли наркотики.

«Можу заявити, що ніколи в житті я не вживав і тим більше не займався збутом, поширенням наркотичних або заборонених речовин», – сказав він.

Що відбувається?

28 серпня вдень у Харкові автомобіль військового Олександра Ширшина зупинила поліція. За словами військовослужбовця, правоохоронці заявили, що мають інформацію про те, що він «під чимось». Ширшин запропонував пройти перевірку, йому сказали, що робити це потрібно в медзакладі, і попросили оглянути його авто.

За словами військового, в багажнику забороненого не знайшли, після чого правоохоронці попросили оглянути салон і багато разів запитали, чи має він щось заборонене. Після огляду салону і особистих речей вони попросили оглянути підлокітник.

«Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник – там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: “Що це?” Я кажу: “Я не знаю”. Я його розгортаю, а там – трава з вагами. І купа пакетиків», – сказав він.

Слідчі дії тривали декілька годин, Ширшин залучив адвокатів. Після першого обшуку машини поліцейські знайшли пакети не лише з «травою», а й з іншими речовинами.

Військовий заявив, що наркотики підкинули сплановано.

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У коментарі УП в поліції Харківської області сказали, що Ширшин не затриманий – його викликали до райвідділу як свідка за фактом «вилучення речовин, які можливо є наркотичними засобами».

У 16 армійському корпусі закликали утриматися від передчасних висновків та обвинувачень. Корпус проводить службове розслідування обставин затримання військового.

«Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах», – йдеться у повідомленні.

Олександр Ширшин є одним з військовослужбовців, який публічно заявляв про втрату бійців і насильницькі методи в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.

Раніше він публічно критикував військове командування за деякі операції на території Росії, що призвели до значних втрат українських військових. Після цього Ширшина визнали «недисциплінованим». Він скасував цей статус через суд.