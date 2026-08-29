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За вечір і ніч ворог поранив у Дніпропетровській області двох людей

66-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

За вечір і ніч ворог поранив у Дніпропетровській області двох людей
Наслідки атаки в Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Внаслідок вечірніх і нічних ударів по Дніпропетровській області поранені двоє людей. Ворог бив дронами й артилерією по трьох районах.

У Павлограді горіла будівля логістичної компанії. Про це повідомили голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram і ОВА в Facebook. 

«На Синельниківщині під ударом були Миколаївська, Українська та Слов’янська громади. Понівечена інфраструктура. Постраждали двоє людей. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 66-річного чоловіка», – сказав очільник адміністрації.

У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Пошкоджено підприємство. 

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