В Офісі президента розповіли, які варіанти майбутнього розглядаються для штурмових підрозділів

Військово-політичне керівництво розглядає три варіанти роботи з штурмовими підрозділами, розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса на зустрічі з журналістами.

“У нового Головкома є бачення війни, бачення штатної структури Збройних сил України. І на даний момент місце Об'єднаних сил швидкого реагування як структурної одиниці у складі Збройних сил України він адаптовує до свого бачення”, – сказав Паліса.

Він припускає, що більшість цих підрозділів об’єднають в одному командуванні – “як умовний резерв Головнокомандувача”.

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Ще частину підрозділів розглядають у безпосереднє підпорядкування командувачу Сухопутних військ.

“На даний момент триває дискусія стосовно самого застосування, тобто де і які підрозділи варто застосовувати”, – зазначив Паліса.

Питання штурмових підрозділів перейшло до нового Головкома Михайла Драпатого “у спадок” від попереднього. Окремі штурмові підрозділи почали масово створювати та масштабувати у 2024-205 роках, неофіційно їх прозвали “штурмовими полками Сирського”.

Ідею виведення підрозділів у окремий рід військ критикували за дублювання уже наявних структур, таких як Десантно-штурмові війська. Також щодо підходів до ведення бою – керівництво полків звинувачували і неспівмірних втратах особового складу. Крім того, Сирському закидали нерівномірне поповнення як людьми, так і технікою саме штурмових підрозділів, порівняно з іншими структурами ЗСУ. Водночас самі ж військові озвучували, що питання довкола штурмових підрозділів складне, адже вони закривають найгарячіші ділянки фронту.

У червні цього року видання "Бабель" випустило розслідування про побиття всередині найбільшого штурмового полку “Скеля” одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців.

Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань. А президент Володимир Зеленський анонсував створення Об'єднаних сил швидкого реагування і трансформацію штурмових військ.

Паралельно на тлі відставки Михайла Федорова та картонкових протестів президент знімає з посади Головкома Сирського і призначає на його місце Михайла Драпатого.

У липні стало відомо, що поповнення полку “Скеля” новобранцями призупинили у зв’язку з перевіркою. У серпні – що “Скеля” переходить під оперативне командування армійського корпусу “Азов”.