Внаслідок детонації на місці удару по Київській області загинув Дмитрівській селищний голова Тарас Дідич

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Внаслідок детонації на місці російського удару в Київській області загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Він виїхав на місце ворожого обстрілу біля Житомирської траси, щоб допомогти.

У цей час сталася детонація. Про це повідомила Бучанська міська рада.

«Невимовно болюча й несправедлива втрата для всієї Київщини та Бучанського району», – прокоментувала трагедію міська рада.

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Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що знав Тараса Дідича як сильного і небайдужого керівника, якому довіряла громада.

Міністр з вілновлення, інфраструктури України Микола Калашник повідомив, що Тарас Дідич «одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям».

Під час окупації регіону на початку повномасштабної війни Тарас Дідич залишався в громаді – підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів, сказав міністр.

Тарас Дідич

Уродженець в с. Стрільче Городенківського району Івано-Франківської області. На посаді сільського голови Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області працював з листопада 1994 року. У жовтні 2010 року був обраний на дану посаду в п’яте, повідомляли на сайті громади.

«Сільський голова Дідич Т.Т. постійно вирішує соціально-економічні питання життєдіяльності сіл ради. Підтримує в належному стані об’єкти соціальної сфери села-дороги, благоустрій сіл.Успішно забезпечує діяльність Дмитрівської сільської ради, відповідно до сучасних економічних, політичних та соціальних умов і вимог. Дідич Т.Т. уміло поєднує знання фундаментальних питань теорії з практикою, володіє сучасною методологією обґрунтування управлінських рішень з урахуванням загальнолюдських цінностей, інтересів особи, суспільства та держави», – характеризувала його Дмитрівська територіальна громада.

Нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ст.», Орденом Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого ІІІ ступеня, Орденом Української Православної Церкви Преподобного Іллі Муромця ІІІ ст., Орденом Христа Спасителя.