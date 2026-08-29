Росія завдала повторного удару по Київській області

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Російська армія вранці 29 серпня завдала повторного удару по Київській області. Пошкоджено логістичні об'єкти.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, повідомили в ДСНС. З самого ранку вони борються з вогнем.

«Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах. Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі», – йдеться у повідомленні.

Дроновий терор Києва і області триває третю добу. Вчора ворог обстріляв різні райони Київської області. Вранці загинула одна людина. Увечері окупанти вдарили по виробництву в Бучанському районі, внаслідок чого почалася детонація боєприпасів. Станом на ранок відомо про 27 жертв і 42 поранених.

Також сьогодні вранці росіяни вбили 14-річну дівчинку в Броварському районі.