Росія вранці вбила в Києві дитину двох років. Ще 5 людей поранені. Ворог продовжує удари (оновлено)

Пошкоджено будинки і адміністративну будівлю в приватному секторі.

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Росіяни вранці 29 серпня вбили дворічну дівчинку в Оболонському районі. Медики намагалися її врятувати, але поранення внаслідок удару були надто тяжкими. Станом на 13 годину поранені ще п'ятеро людей. 18-річну дівчину госпіталізували, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Люди постраждали в Святошинському і Оболонському районах. У Святошинському районі Києва внаслідок ударів дронами вранці 29 серпня поранень дістали двоє людей. Пошкоджено приватні будинки і адміністративну будівлю.

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Медики надали потерпілим допомогу на місці, повідомив мер міста Віталій Кличко. За інформацією поліції, потерпілими є чоловік 70 років і 65-річна жінка.

Рятувальники розповіли, що деблокували жінку з приватного будинку, де ударом понівечило двері.

Російський дроновий терор триває третю добу.

«На Київ іде нова група БпЛА. Перебувайте в укриттях!» – повідомив мер о 7:37.

Близько 8 ранку в місті пролунали чергові вибухи: Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Після 9:30 КМВА повідомила про пошкодження нежитлового приміщення в Голосіївському районі. Віталій Кличко уточнив, що загорілася покрівля двопоперхового складу. Поранених немає. Також постраждала квартира на 9-му поверсі в Святошинському районі, але мер не уточнив, чи сталося це внаслідок ранкової атаки.

Після 11:00 мер міста повідомив про падіння дрона на нежитлову забудову в Подільському районі.

О 12:18 мер міста Віталій Кличко повідомив про зростання кількості потерпілих до трьох – постраждала дитина.

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«У Подільському районі також влучання БпЛА в нежитлову забудову. В Оболонському БпЛА впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч. Медики надають допомогу пораненій дитині», – сказав він.

Згодом стало відомо, що дитина померла.

Вночі в Святошинському районі було пошкоджено дев'ятиповерхівку. Рятувальники повідомили, що потерпілих немає.

Фото: ДСНС у Facebook Нічна атака на Київ

Нова тактика ударів по Києву

З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

Вдень 27 серпня внаслідок хаотичних атак по столиці поранень дістали четверо людей. Одночасно з ударами по столиці ворог тероризував Київську область.

Вранці 28 серпня росіяни вбили в Київській області одну людину, ще не менше трьох були поранені протягом дня. Ворог поцілив по терміналу нової пошти і сусідньому виробництву. Після першого удару завдав повторних по тому самому місцю, і саме внаслідок цих атак загинув чоловік, що їхав вулицею на велосипеді.

Увечері ворог завдав численних ударів по передмістю Києва, цілячи в склади. Увечері було пошкоджено виробництво в Бучанському районі, в селі Мила. Там почалася детонація, сотні людей довелося евакуювати, є жертви та поранені.