Міноборони: Керівники Сил безпеки та оборони і ОПК мають провести аудит місць розміщення зброї і боєприпасів

Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів.
Про це повідомило Міністерство оборони.
У відомстві наголосили, що «розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками — неприпустимо».
«Зараз на місці в Бучанському районі Київщини працюють рятувальники, медики та поліцейські, а громади роблять усе можливе для порятунку й підтримки постраждалих», - додало Міноборони.
- З 27 серпня Росія завдає безперевних ударів малими групами БпЛА по Києву і області. Увечері 28 серпня ворог вдарив по виробництву в селі Мила, що неподалік Житомирської траси. Удар призвів до детонації.
- Загинуло кілька десятків людей, також є чимало поранених.
- На місці атаки, зокрема, загинув селищний голова Дмитрівки Тарас Дідич, який прибув туди після обстрілу.