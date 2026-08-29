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Міноборони: Керівники Сил безпеки та оборони і ОПК мають провести аудит місць розміщення зброї і боєприпасів

Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками, наголосило відомство.

Міноборони: Керівники Сил безпеки та оборони і ОПК мають провести аудит місць розміщення зброї і боєприпасів
боєприпаси
Фото: Укроборонпром

Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів.

Про це повідомило Міністерство оборони.

У відомстві наголосили, що «розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками — неприпустимо».

«Зараз на місці в Бучанському районі Київщини працюють рятувальники, медики та поліцейські, а громади роблять усе можливе для порятунку й підтримки постраждалих», - додало Міноборони.

  • З 27 серпня Росія завдає безперевних ударів малими групами БпЛА по Києву і області. Увечері 28 серпня ворог вдарив по виробництву в селі Мила, що неподалік Житомирської траси. Удар призвів до детонації. 
  • Загинуло кілька десятків людей, також є чимало поранених.
  • На місці атаки, зокрема, загинув селищний голова Дмитрівки Тарас Дідич, який прибув туди після обстрілу.
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