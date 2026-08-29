​СБУ відкрила провадження за фактом удару РФ по складах у Бучанському районі: опитано 40 свідків

Внаслідок цього удару загинули щонайменше 37 людей, ще четверо – зникли безвісти.

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у селі Мила Бучанського району Київської області, який спричинив вторинну детонацію боєприпасів. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 37 людей.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, російські військові завдали удару безпілотником типу "Герань-4". Після влучання на складах детонували боєприпаси, що призвело до масштабних руйнувань і жертв.

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Кримінальне провадження розпочали за статтями 437 Кримінального кодексу України – злочин агресії – та 425 ККУ – недбале ставлення до військової служби.

За словами глави МВС Івана Вигівського, правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини трагедії, зокрема те, чому склад із боєприпасами розташовувався поблизу житлової забудови. Поліцейські спільно зі слідчими СБУ та представниками Офісу генерального прокурора вже опитали близько 40 потерпілих і свідків. Вилучені на місці речові докази передали на експертні дослідження.

Рятувальники продовжують ліквідовувати осередки займання, а перебувати поблизу місця події поки небезпечно. Уночі з району трагедії евакуювали близько 400 мешканців. Крім того, поліцейські та працівники ДСНС врятували понад десятьох людей, які перебували у підвалах і не могли самостійно вибратися.

Що відомо про вибухи у Бучанському районі?

Увечері 28 серпня ворог вдарив по виробництву в селі Мила, що неподалік Житомирської траси. Удар призвів до детонації.