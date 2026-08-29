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Росія вдень запустила по Україні 224 ударні дрони, більшість прямували на Київ

Значна частина ворожих безпілотників були реактивними.

Росія вдень запустила по Україні 224 ударні дрони, більшість прямували на Київ
Російський дрон типу Shahed
Фото: DPA

Упродовж дня 29 серпня російські війська атакували Україну 224 ударними безпілотниками, значна частина з яких була реактивного типу. Основну кількість дронів противник спрямував у напрямку Києва.

Про це повідомили в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 199 ворожих БпЛА. Станом на 18:20 у повітряному просторі України залишалися до 10 ударних безпілотників. 

Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

  • У ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М" і 267 ударними БпЛА, зокрема реактивними, та дронами-імітаторами. Захисники знешкодили 233 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході, центрі країни. 
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. 
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