Росія вдень запустила по Україні 224 ударні дрони, більшість прямували на Київ

Упродовж дня 29 серпня російські війська атакували Україну 224 ударними безпілотниками, значна частина з яких була реактивного типу. Основну кількість дронів противник спрямував у напрямку Києва.
Про це повідомили в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 199 ворожих БпЛА. Станом на 18:20 у повітряному просторі України залишалися до 10 ударних безпілотників.
Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
- У ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М" і 267 ударними БпЛА, зокрема реактивними, та дронами-імітаторами. Захисники знешкодили 233 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході, центрі країни.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.