Росія вдень запустила по Україні 224 ударні дрони, більшість прямували на Київ

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Упродовж дня 29 серпня російські війська атакували Україну 224 ударними безпілотниками, значна частина з яких була реактивного типу. Основну кількість дронів противник спрямував у напрямку Києва.

Про це повідомили в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 199 ворожих БпЛА. Станом на 18:20 у повітряному просторі України залишалися до 10 ударних безпілотників.

Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.