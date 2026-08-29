Корецький анонсував допомогу потерпілим у Бучанському районі і адаптацію держави до тривалих тривог

На позачерговому засіданні Кабмін виділить із резервного фонду кошти для підтримки і компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Також високопосадовці обговорили адаптацію роботи держави, Києва, економіки і критичної інфраструктури до нової тактики російських атак і тривалих повітряних тривог.

«Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах. Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки», - розповів Корецький.

Він додав, що над змінами працюють різні служби і відомства. «Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації», - підсумував глава уряду.