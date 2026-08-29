Корецький анонсував допомогу потерпілим у Бучанському районі і адаптацію держави до тривалих тривог

На позачерговому засіданні Кабмін виділить із резервного фонду кошти для підтримки і компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з Володимиром Зеленським.
Також високопосадовці обговорили адаптацію роботи держави, Києва, економіки і критичної інфраструктури до нової тактики російських атак і тривалих повітряних тривог.
«Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах. Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки», - розповів Корецький.
Він додав, що над змінами працюють різні служби і відомства. «Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації», - підсумував глава уряду.
- 28 серпня ввечері внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київщини загорілися складські приміщення. Також почалася детонація.
- Президент Зеленський заявив, що вибухи були на місці зберігання боєприпасів, якого не мало існувати в населеному пункті.
- Генштаб запевнив, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях.
- Станом на 14.50 29 серпня Міноборони повідомило про 37 загиблих.
- Відомство заявило, що керівники Сил безпеки та оборони і ОПК мають провести аудит місць розміщення зброї і боєприпасів.