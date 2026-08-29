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Корецький анонсував допомогу потерпілим у Бучанському районі і адаптацію держави до тривалих тривог

Влада розробляє механізм пристосування до нової тактики російських обстрілів.

Корецький анонсував допомогу потерпілим у Бучанському районі і адаптацію держави до тривалих тривог
глава уряду Сергій Корецький
Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

На позачерговому засіданні Кабмін виділить із резервного фонду кошти для підтримки і компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Також високопосадовці обговорили адаптацію роботи держави, Києва, економіки і критичної інфраструктури до нової тактики російських атак і тривалих повітряних тривог.

«Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах. Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки», - розповів Корецький.

Він додав, що над змінами працюють різні служби і відомства. «Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації», - підсумував глава уряду.

  • 28 серпня ввечері внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київщини загорілися складські приміщення. Також почалася детонація.
  • Президент Зеленський заявив, що вибухи були на місці зберігання боєприпасів, якого не мало існувати в населеному пункті.
  • Генштаб запевнив, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача ЗСУ про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях.
  • Станом на 14.50 29 серпня Міноборони повідомило про 37 загиблих.
  • Відомство заявило, що керівники Сил безпеки та оборони і ОПК мають провести аудит місць розміщення зброї і боєприпасів.
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