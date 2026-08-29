Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
У психіатричних лікарнях не мають перебувати стабільні пацієнти з деменцією, — Гончар
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
ГоловнаКультура

У Києві презентували оновлене видання роману Євгена Положія «Іловайськ»

Роман уперше вийшов 2015 року і став бестселером; він побудований на свідченнях понад сотні учасників і очевидців подій серпня 2014 року.

Під час презентації
Фото: Зоряна Стельмах
Під час презентації

У 12-ті роковини Іловайської трагедії, 29 серпня, у столичному просторі «СЕНС на Хрещатику» відбулася презентація роману Євгена Положія «Іловайськ». 

презентація роману Євгена Положія «Іловайськ»
Фото: Зоряна Стельмах
презентація роману Євгена Положія «Іловайськ»

Реклама

Книжку перевидало видавництво «Фронезис» за сприяння співзасновників miltech-виробника «Генерал Черешня» Ярослава та Станіслава Гришиних. Інформаційним партнером виступив LB.ua.

Твір «Іловайськ. Розповіді про справжніх людей», який уперше вийшов 2015 року і став бестселером, побудований на свідченнях понад сотні учасників і очевидців подій серпня 2014 року. Автор об'єднав ці історії у 16 художніх новел, які розповідають про розстріл українських військових під час виходу «зеленим коридором».

Автор Євген Положій під час презентації
Фото: Зоряна Стельмах
Автор Євген Положій під час презентації

Перевиданий роман вийшов із доповненнями і правками автора, мапою бойових дій і світлинами прототипів героїв, зробленими 2014 року. 

Ця книжка започаткувала нову серію видавництва «Фронезис» та компанії «Генерал Черешня» під назвою «General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність».

Під час презентації роману Євгена Положія «Іловайськ»
Фото: Зоряна Стельмах
Під час презентації роману Євгена Положія «Іловайськ»

Під час презентації роману Євгена Положія «Іловайськ»
Фото: Зоряна Стельмах
Під час презентації роману Євгена Положія «Іловайськ»

Євген Положій (праворуч) під час презентації
Фото: Зоряна Стельмах
Євген Положій (праворуч) під час презентації

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies