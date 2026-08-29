У 12-ті роковини Іловайської трагедії, 29 серпня, у столичному просторі «СЕНС на Хрещатику» відбулася презентація роману Євгена Положія «Іловайськ».
Книжку перевидало видавництво «Фронезис» за сприяння співзасновників miltech-виробника «Генерал Черешня» Ярослава та Станіслава Гришиних. Інформаційним партнером виступив LB.ua.
Твір «Іловайськ. Розповіді про справжніх людей», який уперше вийшов 2015 року і став бестселером, побудований на свідченнях понад сотні учасників і очевидців подій серпня 2014 року. Автор об'єднав ці історії у 16 художніх новел, які розповідають про розстріл українських військових під час виходу «зеленим коридором».
Перевиданий роман вийшов із доповненнями і правками автора, мапою бойових дій і світлинами прототипів героїв, зробленими 2014 року.
Ця книжка започаткувала нову серію видавництва «Фронезис» та компанії «Генерал Черешня» під назвою «General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність».