Роман уперше вийшов 2015 року і став бестселером; він побудований на свідченнях понад сотні учасників і очевидців подій серпня 2014 року.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фото: Зоряна Стельмах Під час презентації

У 12-ті роковини Іловайської трагедії, 29 серпня, у столичному просторі «СЕНС на Хрещатику» відбулася презентація роману Євгена Положія «Іловайськ».

Фото: Зоряна Стельмах презентація роману Євгена Положія «Іловайськ»

Реклама

Книжку перевидало видавництво «Фронезис» за сприяння співзасновників miltech-виробника «Генерал Черешня» Ярослава та Станіслава Гришиних. Інформаційним партнером виступив LB.ua.

Твір «Іловайськ. Розповіді про справжніх людей», який уперше вийшов 2015 року і став бестселером, побудований на свідченнях понад сотні учасників і очевидців подій серпня 2014 року. Автор об'єднав ці історії у 16 художніх новел, які розповідають про розстріл українських військових під час виходу «зеленим коридором».

Фото: Зоряна Стельмах Автор Євген Положій під час презентації

Перевиданий роман вийшов із доповненнями і правками автора, мапою бойових дій і світлинами прототипів героїв, зробленими 2014 року.

Ця книжка започаткувала нову серію видавництва «Фронезис» та компанії «Генерал Черешня» під назвою «General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність».

Фото: Зоряна Стельмах Під час презентації роману Євгена Положія «Іловайськ»

Фото: Зоряна Стельмах Під час презентації роману Євгена Положія «Іловайськ»

Фото: Зоряна Стельмах Євген Положій (праворуч) під час презентації

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах