На Харківщині під час російського обстрілу загинув 31-річний поліцейський

Олексію Загваздіну був 31 рік.

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Вранці російські військові завдали балістичного удару по одному із сіл Берестинського району Харківської області. Під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський офіцер громади Олексій Загваздін. Йому був 31 рік.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Унаслідок обстрілу правоохоронець дістав травми, несумісні з життям. Він служив у секторі превенції Берестинського районного відділу поліції та працював поліцейським офіцером громади.

Загваздін щодня забезпечував безпеку місцевих жителів і виконував службові обов’язки в умовах війни. У загиблого залишилися дружина, мати та сестра.

"До останньої миті він залишався вірним присязі, службі та своєму обов’язку" – розповіли колеги-поліцейські.

15 серпня поліція повідомила про втрату двох співробітників – старшого сержанта Артема Кучера із Дніпропетровщини та старшого сержанта Андрія Мельника зі Львівщини.