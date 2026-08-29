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На Харківщині під час російського обстрілу загинув 31-річний поліцейський

Олексію Загваздіну був 31 рік.

На Харківщині під час російського обстрілу загинув 31-річний поліцейський
Загиблий офіцер громади Олексій Загваздін
Фото: Національна поліція України

Вранці російські військові завдали балістичного удару по одному із сіл Берестинського району Харківської області. Під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський офіцер громади Олексій Загваздін. Йому був 31 рік.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Унаслідок обстрілу правоохоронець дістав травми, несумісні з життям. Він служив у секторі превенції Берестинського районного відділу поліції та працював поліцейським офіцером громади.

Загваздін щодня забезпечував безпеку місцевих жителів і виконував службові обов’язки в умовах війни. У загиблого залишилися дружина, мати та сестра.

"До останньої миті він залишався вірним присязі, службі та своєму обов’язку" – розповіли колеги-поліцейські.

  • Артем Кучер виконував завдання з відбиття ворожих атак у Марганці. Вранці 14 серпня російські війська атакували FPV-дронами зведений антидроновий загін. Один із безпілотників поліцейським вдалося збити, однак інший влучив в старшого сержанта, він загинув на місці.
  • Андрій Мельник служив у складі батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) поліції Львівщини. Він загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олексієво-Дружківка в Донецькій області.
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