На Миколаївщині російський дрон пошкодив склад підприємства харчової промисловості

Попередньо по області росіяни запустили Shahed.

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Рятувальник під час ліквідації обстрілу / Ілюстративне фото

Увечері 29 серпня російські військові атакували Миколаївський район безпілотниками типу Shahed.

Про наслідки атаки повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Внаслідок удару пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. На об’єкті спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.