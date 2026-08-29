На Миколаївщині російський дрон пошкодив склад підприємства харчової промисловості

Увечері 29 серпня російські військові атакували Миколаївський район безпілотниками типу Shahed.
Про наслідки атаки повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Внаслідок удару пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. На об’єкті спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
- 28 і 29 серпня Росія атакувала цивільну і енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Пошкоджено господарський супермаркет і склади.
- "Миколаївобленерго" повідомило про те, що у Миколаєві, а також Миколаївському та Баштанському районах із 18:00 29 серпня запровадили локальні графіки відключень електроенергії. Обмеження пов’язані саме з наслідками останньої російської атаки.