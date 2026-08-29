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На Миколаївщині російський дрон пошкодив склад підприємства харчової промисловості

Попередньо по області росіяни запустили Shahed.

На Миколаївщині російський дрон пошкодив склад підприємства харчової промисловості
Рятувальник під час ліквідації обстрілу / Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Увечері 29 серпня російські військові атакували Миколаївський район безпілотниками типу Shahed.

Про наслідки атаки повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Внаслідок удару пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. На об’єкті спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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