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Ворожа атака на Вінниччину спричинила пожежу

Загорілась господарча будівля біля житлового будинку.

Ворожа атака на Вінниччину спричинила пожежу
Удар по Вінниччині
Фото: Вінницька ОВА

Унаслідок російської атаки на Вінниччині спалахнула господарча будівля, що розташована біля житлового будинку. Пожежу вже локалізували.

Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

За її словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місці працюють відповідні служби.

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Фото: Вінницька ОВА

Фото: Вінницька ОВА

Що відомо про нічний обстріл?

Росія продовжує атакувати Україну дронами, у різних регіонах звучать вибухи. У Полтавському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа в житловому будинку. На місце події вже скерували всі необхідні служби. Наразі інформацію про наслідки ворожого удару уточнюють. 

Тим часом ворог атакує і Київську область: у регіоні лунають вибухи та працюють сили ППО. У Києві внаслідок удару ворожого безпілотника загорілася багатоповерхівка в Оболонському районі. Раніше про пожежу повідомляли і в Дніпровському районі столиці.

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