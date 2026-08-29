На Полтавщині через російську атаку загорівся житловий будинок

У Полтавському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа в житловому будинку.
Про це повідомив в Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
На місце події вже скерували всі необхідні служби. Наразі інформацію про наслідки ворожого удару уточнюють. За попередньою інформацією, постраждалих нема.
- Тим часом ворог атакує і Київську область: в регіоні лунають вибухи та працюють сили ППО. У Києві внаслідок удару ворожого безпілотника загорілась багатоповерхівка в Оболонському районі. Раніше про пожежу повідомляли і в Дніпровському районі столиці.