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На Полтавщині через російську атаку загорівся житловий будинок

Інформацію про наслідки ворожого удару уточнюють.

На Полтавщині через російську атаку загорівся житловий будинок
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У Полтавському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомив в Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

На місце події вже скерували всі необхідні служби. Наразі інформацію про наслідки ворожого удару уточнюють. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

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