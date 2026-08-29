На Полтавщині через російську атаку загорівся житловий будинок

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У Полтавському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомив в Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

На місце події вже скерували всі необхідні служби. Наразі інформацію про наслідки ворожого удару уточнюють. За попередньою інформацією, постраждалих нема.