На Київщині працює ППО

В області до цього оголосили про повітряну тривогу.

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На Київщині триває повітряна тривога, в області працюють сили протиповітряної оборони. Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляє КОВА.

Також мешканців просять не фотографувати та не знімати на відео роботу сил оборони, збиття повітряних цілей і місця їхнього падіння.

Тим часом у Києві вже зафіксували наслідки атаки. В Оболонському районі безпілотник упав на територію між житловими будинками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Після падіння БпЛА в одному з 12-поверхових будинків виникла пожежа. Загоряння охопило приміщення з другого по п’ятий поверхи. На місці працюють екстрені служби.