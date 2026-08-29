Головне за суботу, 29 серпня: наслідки удару по Бучанському району, 175 бойових зіткнень

Бойові дії на Донеччині, 175 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1648-й день повномасштабної війни.

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Унаслідок учорашнього російського удару по Бучанському району загинули 37 людей.

Станом на 18:00 29 серпня Національна поліція України підтвердила кількість загиблих – 37. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Травмувалися 19 людей, серед них двоє дітей, двоє поліцейських і працівники ДСНС. Потерпілим надають медичну допомогу.

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Унаслідок удару в районі пошкоджено близько 130 житлових будинків, 18 автомобілів, два гаражі та низку цивільних об’єктів – магазини, автозаправні станції, підприємство, пансіонат, складські й інші приміщення. Три домоволодіння знищені повністю.

На позачерговому засіданні Кабмін виділить із резервного фонду кошти для підтримки і компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Також високопосадовці обговорили адаптацію роботи держави, Києва, економіки і критичної інфраструктури до нової тактики російських атак і тривалих повітряних тривог.

За словами Корецького, над змінами працюють різні служби і відомства. «Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації», - підсумував глава уряду.

Росіяни вранці 29 серпня вбили дворічну дівчинку в парку в Оболонському районі столиці. Медики намагалися її врятувати, але поранення внаслідок удару були надто тяжкими.

Станом на 17.36 кількість поранених зросла до восьми осіб, заявив міський голова Віталій Кличко.

Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 серпня на фронті від початку доби відбулося 175 боєзіткнень.

Найбільше атак – на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 серпня – в новині.

В Оболонському районі Києва безпілотник упав на території між житловими будинками. Про це повідомив в Telegram мер міста Віталій Кличко.

Згодом міський голова зазначив, що сталася пожежа у 12-поверховому будинку. Загоряння охопило приміщення з другого по п’ятий поверхи. На місці працюють екстрені служби.

Станом на 23:50 Кличко проінформував про падіння БпЛА та пожежу в зеленій зоні в Дніпровському районі столиці.

Докладніше – в новині.

Упродовж дня 29 серпня російські війська атакували Україну 224 ударними безпілотниками, значна частина з яких була реактивного типу. Основну кількість дронів противник спрямував у напрямку Києва.

За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 199 ворожих БпЛА.

Атаки тривають.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!