В Одесі чоловік вбив батьків та поранив брата

У суботу ввечері, 29 серпня, у Київському районі Одеси 50-річний місцевий житель розстріляв свою родину з мисливської рушниці.
Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
Трагедія розгорталася в одній із квартир багатоповерхівки. Нападник відкрив вогонь по рідних: від отриманих поранень його батьки загинули на місці. Брат зловмисника зазнав травм, його терміново госпіталізували до лікарні.
Після скоєного чоловік зі зброєю забарикадувався в помешканні. Коли на місце події прибули правоохоронці, він вчинив самогубство, застрелившись із тієї ж рушниці.
Наразі на місці злочину працюють слідчо-оперативна група, оперативники та криміналісти, які з'ясовують мотиви та детальні обставини трагедії. Досудове розслідування триває.
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