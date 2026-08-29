В Одесі чоловік вбив батьків та поранив брата

Після вбивства рідних чоловік забарикадувався у квартирі та наклав на себе руки.

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У суботу ввечері, 29 серпня, у Київському районі Одеси 50-річний місцевий житель розстріляв свою родину з мисливської рушниці.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Трагедія розгорталася в одній із квартир багатоповерхівки. Нападник відкрив вогонь по рідних: від отриманих поранень його батьки загинули на місці. Брат зловмисника зазнав травм, його терміново госпіталізували до лікарні.

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Після скоєного чоловік зі зброєю забарикадувався в помешканні. Коли на місце події прибули правоохоронці, він вчинив самогубство, застрелившись із тієї ж рушниці.

Наразі на місці злочину працюють слідчо-оперативна група, оперативники та криміналісти, які з'ясовують мотиви та детальні обставини трагедії. Досудове розслідування триває.

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області