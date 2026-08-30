РФ вчора била по енергетиці та портовій інфраструктурі Миколаївщини

Також від ударів ворога постраждало підприємство харчової промисловості.

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Вчора російські війська продовжили атаки на Миколаївську область. Зокрема били по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Як розповів у телеграмі т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов, учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури. Через це виникли проблеми з електропостачанням у обласному центрі та громадах Миколаївського і Баштанського районів. Енергетики оперативно відновили електропостачання.

Учора ворог атакував БпЛА типу «Shahed» та крилатими ракетами «Бандероль» портову інфраструктуру Миколаєва. А в Миколаївському районі під атакою БпЛА типу «Shahed» було підприємство харчової промисловості. Пошкоджено склад.

Також РФ тричі била FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. У с. Солончаки пошкоджено адміністративну будівлю.

Всюди минулося без постраждалих.