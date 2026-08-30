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РФ вчора била по енергетиці та портовій інфраструктурі Миколаївщини

Також від ударів ворога постраждало підприємство харчової промисловості. 

РФ вчора била по енергетиці та портовій інфраструктурі Миколаївщини
Наслідки російської атаки на Миколаївщині, ілюстративне фото
Фото: Миколаївська ОВА

Вчора російські війська продовжили атаки на Миколаївську область. Зокрема били по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Як розповів у телеграмі т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов, учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури. Через це виникли проблеми з електропостачанням у обласному центрі та громадах Миколаївського і Баштанського районів. Енергетики оперативно відновили електропостачання.

Учора ворог атакував БпЛА типу «Shahed» та крилатими ракетами «Бандероль» портову інфраструктуру Миколаєва. А в Миколаївському районі під атакою БпЛА типу «Shahed» було підприємство харчової промисловості. Пошкоджено склад. 

Також РФ тричі била FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. У с. Солончаки пошкоджено адміністративну будівлю. 

Всюди минулося без постраждалих. 

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