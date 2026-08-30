​Армія РФ за добу втратила 1400 солдатів і майже 60 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1400 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 394 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 486 600 осіб.

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