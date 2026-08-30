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​Армія РФ за добу втратила 1400 солдатів і майже 60 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 486 600 осіб. 

​Армія РФ за добу втратила 1400 солдатів і майже 60 артсистем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1400 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 394 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 486 600 (+1 400) осіб
  • танків – 12 311 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 248 (+7) од.
  • артилерійських систем – 48 833 (+59) од.
  • РСЗВ – 2 072 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 594 (+1) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 435 (+6) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 488 347 (+1 963) од.
  • крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 141 453 (+394) од.
  • спеціальна техніка – 4 614 (+6) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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