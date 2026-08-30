Росіяни вночі знову атакували Київ, постраждали люди

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У ніч на 30 серпня російська армія знову атакувала Київ. Рятувальники ліквідовували наслідки в декількох районах міста. Постраждали троє людей. Про це написав мер Віталій Кличко та повідомили у ДСНС.

За словами Кличка, вночі було влучання в двоповерхову нежитлову будівлю у Голосіївському районі. Там унаслідок падіння уламків горіла покрівля.

У Оболонському районі внаслідок влучання виникло загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передано медикам.

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У Подільському районі було влучання у нежитлову споруду, а у Голосіївському районі виникло загоряння в адмінбудівлі.

В Деснянському районі було загоряння трави на відкритій території на площі 2 га.

Станом на 06:00 вогнеборці продовжували працювати на деяких локаціях, зокрема у Голосіївському районі. Там триває гасіння, залучені всі необхідні сили та засоби.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки в Києві

Всі інші пожежі, спричинені ворожими ударами, що виникли від учора у столиці, ліквідовані.