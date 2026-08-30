Восьмеро мешканців Харківщини вчора постраждали від російських атак

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетами, КАБами та дронами різних типів. Постраждали восьмеро людей. Ударів Харків і 14 населених пунктів області.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 69-річна жінка. У с. Наталине поранено 42-річного чоловіка і 43-річну жінку, а у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 60, 65, 73 років. В с. Добропілля Близнюківської громади зазнав гостру реакцію на стрес 56-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Основʼянський, Шевченківський, Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 ракети;
- 3 КАБ;
- 8 БпЛА типу «Молнія»;
- 5 fpv-дронів;
- 109 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено 2 АЗС і 6 автомобілів.
У Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки у сел. Золочів.
У Куп’янському районі пошкоджено господарчу споруду в с. Зелений Гай, багатоквартирний будинок у с. Мирне, склади у сел. Великий Бурлук і будинок культури с. Млинки.
У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у с. Черкаські Тишки.
У Лозівському районі пошкоджено АЗС в м. Лозова.
У Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Хотімля.
У Берестинському районі пошкоджено 2 склади, 2 багатоквартирні будинки, гараж, автомобіль у с. Наталине.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу 246 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 56 171 людину.