Восьмеро мешканців Харківщини вчора постраждали від російських атак

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетами, КАБами та дронами різних типів. Постраждали восьмеро людей. Ударів Харків і 14 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 69-річна жінка. У с. Наталине поранено 42-річного чоловіка і 43-річну жінку, а у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 60, 65, 73 років. В с. Добропілля Близнюківської громади зазнав гостру реакцію на стрес 56-річний чоловік.

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Ворог атакував БпЛА Основʼянський, Шевченківський, Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

3 КАБ;

8 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

109 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 2 АЗС і 6 автомобілів.

У Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки у сел. Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджено господарчу споруду в с. Зелений Гай, багатоквартирний будинок у с. Мирне, склади у сел. Великий Бурлук і будинок культури с. Млинки.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у с. Черкаські Тишки.

У Лозівському районі пошкоджено АЗС в м. Лозова.

У Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Хотімля.

У Берестинському районі пошкоджено 2 склади, 2 багатоквартирні будинки, гараж, автомобіль у с. Наталине.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу 246 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 56 171 людину.