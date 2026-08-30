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Восьмеро мешканців Харківщини вчора постраждали від російських атак

Окупанти запускали по області ракети, КАБи та дрони різних типів. 

Восьмеро мешканців Харківщини вчора постраждали від російських атак
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетами, КАБами та дронами різних типів. Постраждали восьмеро людей. Ударів Харків  і 14 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 69-річна жінка. У с. Наталине поранено 42-річного чоловіка і 43-річну жінку, а у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 60, 65, 73 років. В с. Добропілля Близнюківської громади зазнав гостру реакцію на стрес 56-річний чоловік. 

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Ворог атакував БпЛА Основʼянський, Шевченківський, Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 ракети;
  • 3 КАБ;
  • 8 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 109 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 2 АЗС і 6 автомобілів. 

У Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки у сел. Золочів.  

У Куп’янському районі пошкоджено господарчу споруду в с. Зелений Гай, багатоквартирний будинок у с. Мирне, склади у сел. Великий Бурлук і будинок культури с. Млинки. 

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у с. Черкаські Тишки. 

У Лозівському районі пошкоджено АЗС в м. Лозова. 

У Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Хотімля. 

У Берестинському районі пошкоджено 2 склади, 2 багатоквартирні будинки, гараж, автомобіль у с. Наталине. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу 246 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 56 171 людину.

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